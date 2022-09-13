İsmet Özalp’ın büyük şansızlığı

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinirken, takımlar hazırlıklarını tüm sürati ile sürdürüyor.

Aksa 1.ligdeki İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği’nde yapılan antrenmanda yaşanan şansız sakatlık sonrasında takımda moraller bozuldu. Pera L.Gençler Birliği’nin genç futbolcusu İsmet Özalp antrenmanda yaşadığı şansızlık sonrasında ciddi şekilde sakatlık geçirdi. Yaşadığı sakatlık sonrasında Hastahane’ye kaldırılan genç futbolcuda çekilen röntgen sonrasında sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Dr. Ozan Tokmak tarafından yapılan muayene sonrasında sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini belirterek tedavi sürecine başlanıldığını açıkladı. Pera L.Gençler Birliği’nin genç futbolcusu İsmet Özalp’a kırık sonrasında kollarından askıya alan Dr.Ozan Tokmak genç futbolcunun yaklaşık 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Pera L.Gençler Birliği teknik ekip ve futbolcular İsmet Özalp’ı evinde ziyaret ederek moral verdi.

