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İskele Trabzonspor’dan vefa

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İskele Trabzonspor’dan vefa
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BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’daTayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu “Toparlanma vakti” sloganıyla anlamlı bir girişime başlattı.
1461 İskele Trabzonspor Yönetim Kurulu kulübün kurucularını, eski yöneticilerini, eski futbolcularını ve kulübe emek vermişkişilere nezaket ziyaretlerine başladı.1461 İskele Trabzonspor Yönetim Kurulu, ziyaretler sırasında kulübe katkılarından dolayı teşekkürlerini iletirken, kulübün formasını hediye ediyor.
 
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