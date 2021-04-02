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Perçinci başlamadan ayrıldı

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Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci fikir ayrılıkları nedeniyle kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı

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Perçinci başlamadan ayrıldı
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Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde yeni sezona yönelik hazırlık dönemli başlamadan ayrılık gerçekleşti.
Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci fikir ayrılıkları nedeniyle kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklarken, şunları söyledi:
“Sevgili Veli Esendağlı başkanıma beni takımın başına getirdiği ilk günden itibaren desteklediği, koruduğu, inandığı için teşekkür ederim.
Futbolun başlayacak olma ihtimali konuşulduğu andan itibaren yaptığımız toplantılarda kadro planlaması ve başlama tarihi üzerinde farklı fikirler oluşunca başkan, teknik adam yerine abi kardeşçe konuşarak karşılıklı olarak bir birimize teşekkür ederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kısa sürede olsa tanıdığım karakterli oyuncularıma sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Girne Halk Evi için koyulan hedeflerde başarılı olunmasını tüm kalbimle dilerim.
 
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