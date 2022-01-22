İskele Trabzon koltuğu sağlamlaştırdı

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup 6.hafta maçında iki bölge takımı Mehmetçik ile SFC 1461 İskele Trabzon karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Lider SFC 1461 İskele Trabzon’a 3 puanı getiren golleri Ogün Köksal ve Kenan İrfanoğlu kaydederken, bu sonuçla birlikte İskele temsilcisi puanını 16’ya yükseltti. Mehmetçik ise aldığı bu yenilgiyle 10 puanda kaldı.