Sarıyer’in önceliği seçim değil Denizli oldu

Niyazi ERGÜLEN

Hayatını Denizli Spor Kulübüne adayan Tuncay Sarıyer, kulübünde yıllardır olduğu gibi teknik direktörlük yapmayı sürdürüyor.

Yarın yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefke milletvekili adayı olan Tuncay Sarıyer buna rağmen önceliğini seçime değil kulübü Denizli’ye verdi.

Tuncay Sarıyer, seçim çalışması yapmak yerine Denizli’nin 1 – 0 kazandığı maçta takımının başında sahaya çıkıp galibiyete katkı koydu.

