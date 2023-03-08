Işık: Federasyon alt yapılarla ilgili bazı kuralları değiştirmeli

Salih Işık, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) altyapılarda bazı kurallarda değişikliğe gitmesi gerektiğini belirterek, üç maddelik önerilerde bulundu

Ülkemizde uzun yıllar kaleci olarak futbol oynayan ve şimdilerde ise Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü olan Salih Işık, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) altyapılarda bazı kurallarda değişikliğe gitmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Işık, genç futbolcuların uzun süreli futbol oynamamasına neden olan lisans düşme yılının 3 yıldan aşağı çekilmesi gerektiğine, A2 ligindeki oyuncu yaş sınırının aşağıya çekilmesi ve alt yapılardaki sporcu sayılarında düzenleme yapılması gibi düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Salih Işık’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Yıllarca ülke futboluna altyapılarda hizmet eden bir kişi olarak spor kulüplerimizin devamı ve gençlerimizin futboldan kopmaması adına özellikle altyapılarda bazı kurallarda düzenlemeye ve değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünmekteyim

1- Lisanslı bir oyuncunun lisansının düşmesi için 3 yıl futbol oynayamaz maddesinin ilgili ligde resmi bir maçta forma giyen lisanslı bir oyuncunun A 2 ( genç takım ) 2 yıla U 16 ve U 14 için 1 yıla düşürülmesi

2- A 2 ( genç takım ) en büyük oyuncu yaşının dünyadaki gibi 19 yaş olması

3- Kulüplerimizin lisans çıkarma yaşı olan 11 yaşından 16 yaşına kadar lisanslı oyuncu sayısı 50 oyuncuyu geçmeyecek şekilde olması, U-16 liginde en fazla 25 oyuncuya U 14 liginde en fazla 25 oyuncuya lisans çıkarması

Ülkemizde altyapılarda oynayan çocuk ve gençlerimizin lisansları çıktıktan sonra yaşadıkları sıkıntıların önüne bir nebze geçmiş olacağız ve bu şekilde oyuncu havuzuda genişleyerek kulüplerimizin sporcu bulma şansı daha da artacaktır, gençlerimizin futbol oynaması ve kulüplerimizin camiaların ayakta kalabilmesi için oyuncu havuzunun daha geniş olması gerekmektedir, şimdiki bu sistemin kulüplerle aileleri ve çocukları karşı karşıya getirdiği ortadadır

