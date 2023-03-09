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Bayern Münih çeyrek finalde

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, PSG ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Alman devi kendi evinde 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu

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Bayern Münih çeyrek finalde
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Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Bayern Münih ve PSG, Allianz Arena'da karşılaştı.

PSG'yi 2-0 mağlup eden Bayern Münih, 3-0'lık tur sonucuyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı, ikinci yarının 62. dakikasında Choupo-Moting ile öne geçen Bayern Münih 90. dakikada Gnabry'nin attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. 52. dakikada Choupo-Moting ağları birkez daha sarstı. VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Bavyera ekibi adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu

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