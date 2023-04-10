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İrfan Özbaysal, ameliyat oldu

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İrfan Özbaysal, ameliyat oldu
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İbrahim DALOĞLU
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin genç yıldızı İrfan Özbaysal dizinden ameliyat oldu.
Yeniboğaziçi ile 2 hafta önce oynanan maçta diz çapraz bağları kopan İrfan Özbaysal’a Dr. Raşit Özcafer tarafından başarılı bir operasyon yapıldı.Mormenekşe takımının başarılı orta saha futbolcusu yeni sezonda sahalarda olacak.
 
 
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