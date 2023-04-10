İrfan Özbaysal, ameliyat oldu

İbrahim DALOĞLU

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin genç yıldızı İrfan Özbaysal dizinden ameliyat oldu.

Yeniboğaziçi ile 2 hafta önce oynanan maçta diz çapraz bağları kopan İrfan Özbaysal’a Dr. Raşit Özcafer tarafından başarılı bir operasyon yapıldı.Mormenekşe takımının başarılı orta saha futbolcusu yeni sezonda sahalarda olacak.



