İncirli – Düzkaya maçı disiplinlik oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 13 Ekim 2021, Çarşamba günü toplandı.
KTFF Yönetim Kurulu İncirli – Düzkaya maçı ile ilgili aşağıdaki kararı aldı:
“1) 02/10/2021 tarihinde 16093 maç numaralı İncirli SK ile Düzkaya KOSK arasında oynanan karşılaşma için İncirli SK’nın KTFF Yönetim Kurulun yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup;
Oynanan karşılaşmada DüzkayaKOSK’un maç kadrosunda ve/veya müsabaka isim listesinde iki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolcu bulundurduğu nedeniyle KTFF Müsabaka Talimatı 24. Maddesinin (e) fıkrasının ihlali nedeninden yine KTFF Müsabaka Talimatı 25. Maddesinin (1). Ve (3). Fıkrası gereği DüzkayaKOSK’un Disiplin Kurulu’na sevk edildi.”
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