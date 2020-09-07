İmam evine döndü

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy, Evren Bahtıkara teknik direktörlüğünde gireceği yeni sezonda K-PET Birinci Lige yükselmeyi hedefleyecek.

İddialı bir kadro kurma hedefindeki yeşil beyazlılar, futbolumuzun önemli hücumcularından Ali İmam’I kadrosuna kattı. Yıllardır birçok takımda başarıyla forma giyen Ali İmam, yıllar sonra Cilayi’ye, evine dönmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon once Gençler Birliği’nde sonra ise BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’de forma giyen Ali İmam, BTM Birinci Lig final maçında da gol atmıştı.

