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İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Doğancı: 2 - 2
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Gaziveren SK (Abdullah Genç)
2.GRUP
Gayretköy GSK – Akçay : 1 – 1
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Zümrütköy SK (Mustafa Torun)
3.GRUP
Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK: 2 – 1
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı SK (Berk Bağrıkara)
4.GRUP
23 HAZİRAN 2023, CUMA
Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri: 2 – 1
5.GRUP
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğukent SK (Arif Malek)
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Olgun Canik)
6.GRUP
Aslanköy GSD – Alayköy: 2 – 1
Taşkent TSK – Yeniceköy: 2 – 2
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Dilekkaya: 0 – 2
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Pergama SD (İbrahim Katmer)
8.GRUP
Alaniçi YSK – Serdarlı: 2 – 0
Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 4 – 1
9.GRUP
Korkuteli GD – Yenişehir: 2 – 1
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Çayönü SK (Mehmet Volkan Çelik)
10.GRUP
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK (Zekai Töre)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor (Serkan Özdenkçi)
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil : 2 – 0
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Ergazi GSK (Şakir Azizoğlu)
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi: 2 – 0  
24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Yedikonuk SK (Burak Mandıralı)
 
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