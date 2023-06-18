İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta sonuçları

1.GRUP
Gaziveren SK – Doğancı: 0 – 3
Süleymanlar Autos Yeşilyurt– Yedidalga Aksu: 0 – 1
2.GRUP
Gayretköy GSK – Serhatköy: 2 – 0
Akçay SK – Zümrütköy SK : 4 – 1
3.GRUP
Tepebaşı SK – Kalkanlı SK: 1 – 3
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar: 1 – 2
4.GRUP
AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri: 5 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 3
Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 4
6.GRUP
Alayköy SKKD – Yeniceköy: 0 – 1
Aslanköy GSD – Taşkent: 4 – 0
7.GRUP
Gaziköy SK – Kırıkkale: 3 – 2
Pergama SD – Dilekkaya: 0 – 2
8.GRUP
Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar: 7 – 0
Alaniçi YSK – Bahçeli :1 – 4
9.GRUP
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli: 2 – 1
Çayönü SK – Yenişehir SK: 2 – 3
10.GRUP
Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken: 4 – 1
Mutluyaka HSK – Tuzlaspor: 0 – 2
11.GRUP
Ergazi GSK – Civisil SK: 2 – 1
Bafra SK – Sun RepublicYarköy: 0 – 2
12.GRUP
Dipkarpaz – Halil FalyalıKumyalı: 1 – 0
Yedikonuk SK – Sipahi: 1 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.