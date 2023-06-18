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İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta sonuçları
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1.GRUP
Gaziveren SK – Doğancı: 0 – 3
Süleymanlar Autos Yeşilyurt– Yedidalga Aksu: 0 – 1
2.GRUP
Gayretköy GSK – Serhatköy: 2 – 0
Akçay SK – Zümrütköy SK : 4 – 1
3.GRUP
Tepebaşı SK – Kalkanlı SK:  1 – 3
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar: 1 – 2  
4.GRUP
AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri: 5 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 3
Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 4  
6.GRUP
Alayköy SKKD – Yeniceköy:   0 – 1
Aslanköy GSD – Taşkent:     4 – 0  
7.GRUP
Gaziköy SK – Kırıkkale:  3 – 2
Pergama SD – Dilekkaya: 0 – 2
8.GRUP
Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar: 7 – 0
Alaniçi YSK – Bahçeli           :1 – 4  
9.GRUP
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli: 2 – 1
Çayönü SK – Yenişehir SK: 2 – 3
10.GRUP
Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken: 4 – 1 
Mutluyaka HSK – Tuzlaspor: 0 – 2
11.GRUP
Ergazi GSK – Civisil SK: 2 – 1
Bafra SK – Sun RepublicYarköy: 0 – 2
12.GRUP
Dipkarpaz – Halil FalyalıKumyalı: 1 – 0
Yedikonuk SK – Sipahi: 1 – 1
 
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