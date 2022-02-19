İktisatbank BTM 1. Lig 10. hafta günün sonuçları

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
BUGÜN
Demirerler C.Demirhan-Geçitkale 0 – 1
Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova 1 – 0
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon (Mehmet V.Çelik)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Yenierenköy-Türkmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik (Abdullah Genç)
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
BUGÜN
Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü1 – 2
Ozanköy-Doğancı 2 – 0
Yılmazköy-Sadrazam Kayalar 1 – 0
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tatlısu (Hüseyin Özaşık)
10.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
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