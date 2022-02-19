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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir değerini daha yitirdi. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti.
Cahit Yetkili'nin babası olan Burhan Yetkili'nin vefatı başta ailesi olmak üzere Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı.

1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan ve bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Burhan Yetkili bugün hayatını kaybetti, YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yetkili için yarın sabah 11.00’de Belediye binasında bir tören düzenleneceğini aktardı.

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