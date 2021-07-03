Zorlu maçın galibi İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ile İtalya adlarını son 4 takım arasına yazdırabilmek için karşı karşıya geldi.
Almanya'daki Münih Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Slovenya'dan Slavko Vincic yönetti.
Karşılaşma, 2-1'lik İtalya üstünlüğüyle noktalandı.
Gök mavililer, 31. dakikara Barella'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 44. dakikada Insigne'nin mükemmel şutu, durumu 2-0'a getirdi.
Devre biterken kazanılan penaltıda topun başına geçen Lukaku, farkı bire indirdi ve takımını soyunma odasına umutlu götürdü.
Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakanın galibi 2-1'lik skorla İtalya oldu.
İtalya, 6 Temmuz'da yarı final mücadelesinde İspanya'nın rakibi olacak.