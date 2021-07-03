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Zorlu maçın galibi İtalya

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final karşılaşmasında Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı. Mücadele, İtalya'nın 2-1'lik zaferiyle noktalandı.

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Zorlu maçın galibi İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ile İtalya adlarını son 4 takım arasına yazdırabilmek için karşı karşıya geldi.

Almanya'daki Münih Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Slovenya'dan Slavko Vincic yönetti. 

Karşılaşma, 2-1'lik İtalya üstünlüğüyle noktalandı.

Gök mavililer, 31. dakikara Barella'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 44. dakikada Insigne'nin mükemmel şutu, durumu 2-0'a getirdi.

Devre biterken kazanılan penaltıda topun başına geçen Lukaku, farkı bire indirdi ve takımını soyunma odasına umutlu götürdü.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakanın galibi 2-1'lik skorla İtalya oldu.

İtalya, 6 Temmuz'da yarı final mücadelesinde İspanya'nın rakibi olacak.

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