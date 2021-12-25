İkisine de yaramadı

Stadyum: HamitköyEsatErdoğmuşStadı
Hakemler:EmreÖztaşlı, HüseyinÖzaşık, CemÖksüzoğulları
Hamitköy:Tolga, Ardahan (72.Dk Taner), BurakAteş (62.Dk Ömer), Danny, Galip, İbrahim Ökszüoğulları, Kemal, Mert, Salih, Serhat, Toykan
GirneHalkEvi:BurakEligön, Mustafa Tekpınar, Halil, Alpay, Ali Nazlıoğlu, Özgür (67.Dk Mehmet Yıldız), Kağan, Mehmet Erfinike, SalihDağlar (59.Dk Aydan), Yankı, Erdi (86.Dk Ali Rüştü)
Goller: 45+2. DkToykan (Hamitköy)-55.Dk Mustafa Tekpınar (GHE)
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hamitköy ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Karşılaşmada Hamitköy'ün golünü Toykan Hacet, Girne Halk Evi'nin golünü ise Mustafa Tekpınar kaydetti.
4.Dk: Hamitköy atağında Kemal sağ kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti
45.Dk: Hamitköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 GHE
55.Dk: GHE’de kullanılan köşe atışında Halil’in kafa vuruşunu kaleci Tolga kurtardı dönen topu Mustafa Tekpınar tamamlayarak filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 GHE
63.Dk: Hamitköy atağında Serhat’ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti
73.Dk: GHE atağında Yankı sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga direğin dibinde topu ayağıyla uzaklaştırmayı başardı.
Bu sonuçla Hamitköy puanını 16'ya yükseltirken, Girne Halk Evi 5 puana yükseldi ve Baf Ülkü Yurdu'nun kazanmasıyla ligin ilk devresini son sırada tamamladı.
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