İkisine de yaramadı

Hamitköy ile Girne Halk Evi arasındaki maçtan çıkan sonuç her 2 takıma da yaramadı. Hamitköy iyi konsantre olamadığı maçta istediğin ialamazken, Mustafa Tekpınar’I geçemedi. Girne Halk Evi ise rakibinden daha istekli olmasına ragmen forvette etkisiz kaldı. Mustafa Tekpınar maçın yıldızı olarak ön plana çıktı

Stadyum: HamitköyEsatErdoğmuşStadı

Hakemler:EmreÖztaşlı, HüseyinÖzaşık, CemÖksüzoğulları

Hamitköy:Tolga, Ardahan (72.Dk Taner), BurakAteş (62.Dk Ömer), Danny, Galip, İbrahim Ökszüoğulları, Kemal, Mert, Salih, Serhat, Toykan

GirneHalkEvi:BurakEligön, Mustafa Tekpınar, Halil, Alpay, Ali Nazlıoğlu, Özgür (67.Dk Mehmet Yıldız), Kağan, Mehmet Erfinike, SalihDağlar (59.Dk Aydan), Yankı, Erdi (86.Dk Ali Rüştü)

Goller: 45+2. DkToykan (Hamitköy)-55.Dk Mustafa Tekpınar (GHE)



Süper Lig'de ilk devrenin son maçında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hamitköy ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmada Hamitköy'ün golünü Toykan Hacet, Girne Halk Evi'nin golünü ise Mustafa Tekpınar kaydetti.

4.Dk: Hamitköy atağında Kemal sağ kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti

45.Dk: Hamitköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 GHE

55.Dk: GHE’de kullanılan köşe atışında Halil’in kafa vuruşunu kaleci Tolga kurtardı dönen topu Mustafa Tekpınar tamamlayarak filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 GHE

63.Dk: Hamitköy atağında Serhat’ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti

73.Dk: GHE atağında Yankı sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga direğin dibinde topu ayağıyla uzaklaştırmayı başardı.

Bu sonuçla Hamitköy puanını 16'ya yükseltirken, Girne Halk Evi 5 puana yükseldi ve Baf Ülkü Yurdu'nun kazanmasıyla ligin ilk devresini son sırada tamamladı.



