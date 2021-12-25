BTM’de ikinci hafta başladı

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grup
Vadili – Gülgün Süt Düzova, 4 – 1
Akova Vuda –Geçitkale, 2 – 0
26 Aralık Pazar, Saat 10:30
Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç
Saat 14:00
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Stadı, Hüseyin Özaşık
Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,Yeni Erenköy Sahası
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ozanköy – Dikmen Gücü, 1 – 1
Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu, 1 – 4
Denizli –Karaoğlanoğlu, 1 – 1
26 Aralık Pazar, Saat 10:30
Lapta – Sadrazam Kayalar, Şht Şevket Kadir Stadı, Ömer Doğru
Yılmazköy– Doğancı, Mustafa Üçöz Stadı, Nejmi Bulut