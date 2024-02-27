İkincilik yarışı kızıştı

Aksa 1. Lig’de 20. Hafta geride kalırken, süper lig yolunda Miracle Değirmenlik emin adımlarla ilerlerken, ikinci olarak doğrudan süper lige yükselecek takımın kim olacağı yarışı kızıştı.
Lider M. Değirmenlik 20. Haftada konuk ettiği Yalova’yı mağlup ederek 3. sıradaki Dem’s Cons. Çanakkale ile puan farkını 20’ye yükselterek 2 hafta sonra süper ligde olma şansını yakaladı.
Geçitkale deplasmanından son dakika golüyle galibiyetle ayrılan Esentepe takımı Çanakkale’nin üst üste ikinci mağlubiyetini almasıyla yeniden 2. Sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir mağlubiyet alan Hamitköy takımı evinde Mormenekşe’yi mağlup ederek 4. Sıraya yükselirken, Unimar Maraş deplasmanından galibiyetle dönen Gönyeli 5. sıraya yükselerek süper lig hedefinde ilerlediğini gösterdi.
Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalardan olan Ozanköy – Binatlı maçından farklı galibiyetle ayrılan Binatlı hem play-out hattından uzaklaştı hem de play-off hattı için iddialı konuma yükseldi.
Geçtiğimiz hafta Hamitköy’ü mağlup eden Girne H. Evi bu hafta da Düzkaya deplasmanından 1 puanla dönerek direkt düşme hattından kurtulmak için umutlandı.
Bu hafta oynanan 8 maçın dördünü deplasman takımları, üçünü ev sahibi takımlar kazanırken, bir maç ise golsüz tamamlandı.
Oynanan maçlarda 23 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasının altında kalınırken, en farklı galibiyetleri deplasmanda Gönyeli ile Binatlı aldı.
Gol krallığı yarışında Gönyeli’den İlyas Yılmaz, bu hafta Maraş’a attığı 2 golle gol sayısını 23 yaparak koltuğu geri alırken, M. Değirmenlik’ten Kasım Tağman 1 gol atarak 22 gole yükseldi. Onları 16 golle yine M. Değirmenlik’ten Erhan Çınar takip ediyor.
Bu haftaki karşılaşmalarda 38 sarı kart gösterilirken 2 de kırmızı kart çıkarken, en fazla kart, 8 sarı kartla Baf Ülkü Yurdu – Lapta maçı oldu.
Haftanın Takımı: (Gönyeli)
Play-out hattı içinde olan Unimar Maraş deplasmanında ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 3 – 0 galip ayrılan Gönyeli takımı haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Futbolcusu: Efe Çopur(Esentepe)
Zorlu Geçitkale deplasmanında takımı Esentepe adına hem 2 gol atarak hem de son dakikalarda beraberlik golünü atıp takımını ateşleyen Efe Çopur haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Adamı: Bayram Dağgül(M. H Yılmazköy)
Play-off hattının en zorlu maçlarından olan Yılmazköy – Çanakkale maçında takımı Yılmazköy’ün rakibine karşı nasıl oynaması gerektiğini takımına iyi uygulatan ve yaptığı değişikliklerle oyunu çeviren Bayram Dağgül haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Ali Özer(Geçitkale – Esentepe)
Zorlu Geçitkale – Esentepe karşılaşmasında görev yapan tecrübeli düdük Ali Özer, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve verdiği penaltı kararında haklılığıyla haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası
Mahmut Emirgan (Hamitköy), Emre Mutlu (Esentepe), Suat Varıp(Yılmazköy), Erhan Çınar(Değirmenlik)
Haftanın Onbiri:
Hasan(Değirmenlik), Sertaç (Binatlı), Salih(Hamitköy), Ulaş(Değirmenlik), Mehmet(Yılmazköy), Hüseyin(Değirmenlik), Serhat (Hamitköy), Ahmet Can(Gönyeli), Deniz(Esentepe), Yağış(Binatlı), İlyas(Gönyeli)
Aksa 1.Lig 20. Hafta sonuçları
Ü.Maraş-Gönyeli: 0 – 3
Baf Ü.Yurdu-Lapta: 0 – 2
Ozanköy-Binatlı: 1 – 4
Hamitköy-Mormenekşe: 1 – 0
Geçitkale-Esentepe: 3 – 4
Düzkaya-Girne H.Evi: 0 – 0
M.Değirmenlik-Yalova: 2 – 0
M.H.Yılmazköy-D.C.Çanakkale: 2 – 1
Aksa 1.Lig 21. Hafta programı
Girne H. Evi – M. Değirmenlik
Binatlı – M. H. Yılmazköy
Mormenekşe – Düzkaya
Gönyeli – Baf Ü. Yurdu
Esentepe – U. Maraş
Lapta – Ozanköy
Yalova – Geçitkale
Dem’s C. Çanakkale – Hamitköy
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|20
|17
|2
|1
|56
|8
|48
|53
|2.
|Esentepe KKSK
|20
|10
|5
|5
|32
|23
|9
|35
|3.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|20
|10
|3
|7
|36
|22
|14
|33
|4.
|Hamitköy ŞHSK
|20
|9
|6
|5
|26
|20
|6
|33
|5.
|Gönyeli SK
|20
|10
|2
|8
|39
|23
|16
|32
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|20
|7
|11
|2
|30
|23
|7
|32
|7.
|Yalova SK
|20
|9
|5
|6
|30
|29
|1
|32
|8.
|Binatlı YSK
|20
|8
|5
|7
|24
|23
|1
|29
|9.
|Düzkaya KOSK
|20
|7
|6
|7
|29
|30
|-1
|27
|10.
|Lapta TBSK
|20
|7
|5
|8
|24
|38
|-14
|26
|11.
|Ozanköy SK
|20
|5
|8
|7
|25
|36
|-11
|23
|12.
|Geçitkale GSK
|20
|6
|3
|11
|39
|50
|-11
|21
|13.
|Mormenekşe GBSK
|20
|3
|10
|7
|21
|31
|-10
|19
|14.
|Ünimar Maraş GSK
|20
|4
|6
|10
|24
|34
|-10
|18
|15.
|Girne Halk Evi
|20
|3
|6
|11
|17
|38
|-21
|15
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|20
|2
|3
|15
|13
|37
|-24
|9