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Haydi maça

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Haydi maça
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı İrfan Davulcular, Gençler Sorumlusu Mehmet Nasıfoğluları ve Hakem Sekreteri Ertan Uluçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Yarın (13.01.2024) saat 17.00’de U16 Barış Kupası’nda mücadele edecek iki karma takımı dostluk müsabakasında sahada olacak. Başkan Sertoğlu ve TTFF Başkanı Davulcular gençlerin özel maçına tüm Kıbrıs Türk halkını davet ederek güzel bir maç diledi.
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