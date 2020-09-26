İzmir'de gol var, kazanan yok

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, 90+1. dakikada penaltıdan yediği golle sahasında Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 90+1 Cherif Ndiaye), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 88 Burekovic), Mossoro (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Brown Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 90+4 Sousa), Olkowski (Dk. 85 Oğuz Ceylan), Güray Vural (Dk. 73 Kozulj), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Andre (Dk. 73 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 7 Muhammet Demir, Dk. 90+1 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 50 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Brown Ideye (Göztepe)



Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı maçta iki ekip berabere kaldı.

Göztepe'nin golleri 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye Aide'den geldi. Gazianetp FK'nın golleri ise 7. dakikda Muhammet Demir ve 90+1'de Maxim (penaltı) kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe 5, Gaziantep ise 2 puana yükseldi.

