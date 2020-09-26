İzmir'de gol var, kazanan yok

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 90+1 Cherif Ndiaye), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 88 Burekovic), Mossoro (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Brown Ideye
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 90+4 Sousa), Olkowski (Dk. 85 Oğuz Ceylan), Güray Vural (Dk. 73 Kozulj), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Andre (Dk. 73 Enver Cenk Şahin)
Goller: Dk. 7 Muhammet Demir, Dk. 90+1 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 50 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Brown Ideye (Göztepe)
Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı maçta iki ekip berabere kaldı.
Göztepe'nin golleri 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye Aide'den geldi. Gazianetp FK'nın golleri ise 7. dakikda Muhammet Demir ve 90+1'de Maxim (penaltı) kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe 5, Gaziantep ise 2 puana yükseldi.
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