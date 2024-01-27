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Hatayspor 10 maç sonra galip

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Hatayspor 10 maç sonra galip
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Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk Hatayspor, Nani'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi ve mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor'da Semih Güler, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 10 maçlık galibiyet özlemini dindiren Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor, puanını 25'e çıkararak kötü gidişe "dur" dedi.

3 puan hasreti 6 karşılaşmaya çıkan Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Yukatel Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

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