Haspolat’tan, Adanaspor antrenmanına

İsa TABAK

BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ta geçtiğimiz sezon başarıyla forma giyen Mehmet Çetin, Türkiye Birinci Lig kulüplerinden Adanaspor’da antrenmanlara çıkmaya başladı.

Haspolat’ın BTM İkinci Ligde finale yükselmesine büyük katkı koyan 21 yaşındakistoperve ön libero Mehmet Çetin, Adanaspor antrenmanına çıktı.

Adanaspor başkanı Bayram Akgül’eteşekkürlerini ileten Mehmet Çetin, “Umarım her şey istediğim ve dilediğim gibi olur ve Adanaspor formasını giyerim. Haspolat’a da başarılar dilerim.” açıklamasını yaptı.



