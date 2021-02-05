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Hemşire yok, yeni blok açılamıyor

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Üç bloktan oluşan Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan hemşire eksikliği nedeniyle bir blok açılamıyor

Hemşire yok, yeni blok açılamıyor
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Rekor vakalar ve bulaşın artma hızı sağlık sistemini iflasa doğru sürüklüyor. Yeni doktorlar göreve başladı ancak doktor dışında da eksik personel var.
Özellikle de hemşire eksikliği ciddi boyutta. Personel eksikliği nedeniyle sistem tam kapasite çalışamıyor.
Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi’nin) kapasitenin dolduğu ifade edilse de, aslında gerçek bu değil.
A-B-C olarak üç bloktan oluşan pandemi hastanesinde şu an iki blok hizmet verebiliyor. Personel eksikliği nedeniyle A blok açılamıyor.
Özellikle hemşire eksikliği nedeniyle üçüncü blok açılabilmiş değil.
Hemşire istihdamı sözü verilse de henüz yeni hemşireler alınmış değil, o nedenle A blok kapalı kalmaya devam ediyor.
Sağlık sisteminde acil olarak sadece hemşire değil, sağlık görevlisi hatta şoför ihtiyacı dahi var. Ancak bu noktalardaki eksiklikler de henüz giderilebilmiş değil.
Yoğun bakımda ise şu an itibarıyla 13 hasta var, 10 yatak ise boş durumda.
 
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