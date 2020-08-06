Haspolat coştu bir kere

Haspolat, Hüseyin Melhem’in 2 ve İbrahim Mert’in golleriyle Alayköy’ü mağlup edip ikinci maçını da farklı kazanırken, liderliğini sürdürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde Haspolat ile Alayköy karşılaşırken, maçı Haspolat farklı kazandı.Göçmenköy Stadında oynanan maçı, Berk Bağrıkara yönetirken, Haspolat maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftı. Defansta Cafer’in yerinde müdahaleleri, orta sahada İbrahim Mert’in iyi yönlendirmesi ve forvette Hüseyin Melhem’in bitirici vuruşları Haspolat’ı galibiyete taşıdı.Hüseyin Melhem’in 2 ve İbrahim Mert’in golleriyle ikinci maçını da farklı kazanırken, liderliğini sürdürürken, kritik Ağırdağ maçı öncesinde moraller daha da arttı. Haspolat’ta golcü Hüseyin Melhem’in sakatlığı ise moralleri bozdu.