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Tozlu hava geliyor

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Tozlu hava geliyor
Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren 8 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, yarın 12:00 ile Cumartesi gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağı, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
 
 
 
 
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