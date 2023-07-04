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Hasan Piro'dan 4 yıllık imza

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Hasan Piro'dan 4 yıllık imza
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İç transferde düğmeye basan Miracle Değirmenlik takımı Ulaş Candanal’dan sonra az önce tecrübeli file bekçişi Hasan Piroya da imzayı attırdı. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Başkan Hakan Törehan ve Asbaşkan Ebru Törehan tecrübeli file bekçisi ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
 
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