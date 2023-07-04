Hasan Piro'dan 4 yıllık imza

İç transferde düğmeye basan Miracle Değirmenlik takımı Ulaş Candanal’dan sonra az önce tecrübeli file bekçişi Hasan Piroya da imzayı attırdı. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Başkan Hakan Törehan ve Asbaşkan Ebru Törehan tecrübeli file bekçisi ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.