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KTSYD’de genel kurul zamanı

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Mevcut başkan Burhan Gürkan’ın aday olduğunu açıkladığı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu, 3 Temmuz’da gerçekleştirilecek

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KTSYD’de genel kurul zamanı
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Olağan Genel Kurulu 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Derneğin Göçmenköy’de bulunan genel merkezinde saat 10.30’da başlayacak genel kurulda ayrıca başkanlık seçimi de yapılacak. Dernek başkanlığına aday olmak isteyen üyelerin tüzük gereği genel kuruldan en az 48 saat önce dernek sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerekiyor.
Mevcut başkan Burhan Gürkan’ın aday olacağını açıkladığı KTSYD Olağan Genel Kurulu gündemi şu şekilde:
Genel Kurul Gündemi
1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2. Divan Kurulu’nun oluşumu
3. Faaliyet raporunun okunup üyelerin onayına sunulması
4. Mali raporun okunup üyelerin onayına sunulması
6. Başkanlık seçimi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
 
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