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Hamitköy’ün yıldızı, transferin de yıldızı

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Hamitköy’ün yıldızı, transferin de yıldızı
K-PET Süper Ligdeki ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran Hamitköy’ün yıldız futbolcusu, Hasan Akkuyu için transfer dönemi öncesinde birçok takımdan teklifler gelmeye başladı.
K-PET Süper Lig kulüplerinin listesinde olan genç kanat ve hücum oyuncusu Hasan Akkuyu için K-PET Süper Lige veda eden Gençlik Gücü devreye girdi.
Hamitköy alt yapısından yetişen 21 yaşındaki yıldız futbolcu için ısrarcı olan Gençlik Gücü yeniden K-PET Süper Lige dönmeyi hedeflerken, Hasan Akkuyu’yu hedefe ulaşmak için en önemli eleman olarak görüyor.
Hamitköy yönetim kurulu, gelen teklifleri değerlendirirken, kulübün ve Hasan’ın çıkarları doğrultusunda transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verecek.

 
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