Goller SOS için atılacak

Süper Lig ekibi Y.Dumlupınar ile DAÜ ELT 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 Aralık Cumartesi günü SOS Çocuk Köyleri yararına ortak etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında, futbol karşılaşmaları, kermes, yüz boyama ve parkur oyunları ile yiyecek – içecek standları kurulacak.

Etkinlikten elde edilecek gelir SOS Çocuk Köyleri’ne bağışlanacak. Dumlupınar Akademi ailelerinin de katkıları ile düzenlenecek kermeste çeşitli satış standları da kurulacak olup, etkinlik 12:00-16:00 saatleri arasında halka açık şekilde MağusaYonpaş Arena’da gerçekleşecek.

