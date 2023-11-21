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Goller SOS için atılacak

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Goller SOS için atılacak
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Süper Lig ekibi Y.Dumlupınar ile DAÜ ELT 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 Aralık Cumartesi günü SOS Çocuk Köyleri yararına ortak etkinlik düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında, futbol karşılaşmaları, kermes, yüz boyama ve parkur oyunları ile yiyecek – içecek standları kurulacak.
Etkinlikten elde edilecek gelir SOS Çocuk Köyleri’ne bağışlanacak. Dumlupınar Akademi ailelerinin de katkıları ile düzenlenecek kermeste çeşitli satış standları da kurulacak olup, etkinlik 12:00-16:00 saatleri arasında halka açık şekilde MağusaYonpaş Arena’da gerçekleşecek.
 
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