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Hamitköy Futbol Akademisi, Dr.Küçük’ü andı

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Hamitköy Futbol Akademisi, Dr.Küçük’ü andı
Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz koordinatörlüğünde ve alanında uzman antrenörler eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Hamitköy Futbol Akademisinin bugün yapılan antrenmanında akademi öğrencileri ve teknik heyet Liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına saygı duruşunda bulundu.
Anıttepe’de çalan sirenler ile birlikte Hamitköy Futbol Akademi antrenörleri antrenmanı durdurup saygı duruşuna geçtiler. Saygı duruşu sonrasında ise Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, Dr Fazıl Küçük ile ilgili bilgiler verip, akademi öğrencilerini bilgilendirdi.
 
 
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