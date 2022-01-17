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Demirhan’da Çelik dönemi

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BTM 1.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Demirerler Construction Demirhan'da görevi bırakan İskender Suiçmez’in yerine teknik direktör olarak Erman Çelik getirildi

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Demirhan’da Çelik dönemi
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Demirerler Construction Demirhan'da takımın başına Erman Çelik getirildi.
İlk 5 haftada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Demirhan'da Antrenör İskender Suiçmez önceki gün oynanan Serdarlı maçı sonrasında görevi bırakmıştı.
Demirhan yönetimi, takımın başına sezona Dikmen ile başlayan Teknik Direktör Erman Çelik'i getirirken, yardımcılığına ise Kemal Yakutoğlu yapacak.
Çelik ile Yakutoğlu Demirhan takımı ile ilk antrenmanına dün akşam çıktı.
 
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