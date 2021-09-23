Hamitköy Futbol Akademisi, büyüyor

Fırat Deniz koordinatörlüğünde büyümeye ve gelişmeye devam eden Hamitköy Futbol Akademisine katılan çocuk sayısı da artıyor.

Esat Erdoğmuş Stadında ve Hamitköy halı sahasında yaş gruplarına göre ayrılarak antrenmanlarını yapan Hamitköy Futbol Akademisinde sporcular, genç ve dinamik antrenörler Ergüder Oyal ve Seymen Deniz ile kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar.

