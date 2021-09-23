banner583
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
6 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
17 0
 
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
64 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
23 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
304 0
banner661

Hamitköy Futbol Akademisi, büyüyor

banner476

banner666
Hamitköy Futbol Akademisi, büyüyor
Fırat Deniz koordinatörlüğünde büyümeye ve gelişmeye devam eden Hamitköy Futbol Akademisine katılan çocuk sayısı da artıyor.
Esat Erdoğmuş Stadında ve Hamitköy halı sahasında yaş gruplarına göre ayrılarak antrenmanlarını yapan Hamitköy Futbol Akademisinde sporcular, genç ve dinamik antrenörler  Ergüder Oyal ve Seymen Deniz ile kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.