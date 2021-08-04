Hamitköy evinde mağlup

Necati KÜLAHLILAR

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Süper Ligde yeni sezona hazırlanan Hamitköy, Birinci Lig ekiplerinden Çetinkaya’yı hazırlık maçında konuk etti. Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Osman Özpaşa’nın yönettiği maçın ilk devresini Hamitköy, Arda’nın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Çetinkaya, Behiç ile beraberliği yakalarken, Ertan’ın penaltı golü skoru belirledi. Maçta her 2 takımın da birer topu direkten döndü.

