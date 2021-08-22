Hamitköy direkleri geçemedi

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.

Oynanan hazırlık maçlarından biri de Hamitköy ile Türk Ocağı arasında oldu. Esat Erdoğmuş Stadında, Hamitköy, Türk Ocağı’nı konuk etti.

Hamitköy’de maçın ilk devresinde Toykan’ın ikinci devresinde ise Ömer’in şutları Türk Ocağı kale direğinden dönerken, Hamitköy – Türk Ocağı maçı başladığı gibi golsüz sona erdi.

