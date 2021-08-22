Cihangir, MTG’yi Mishali ile geçti

Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i Canbulat Stadında konuk ederken, konuk ekip Cihangir rakibini 2 – 1 mağlup ederek, sarı yeşillilere hazırlık maçlarındaki ilk yenilgisini aldırdı

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.

Oynanan hazırlık maçlarından biri de Mağusa Türk Gücü ile Cihangir arasında oldu. Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i Canbulat Stadında konuk ederken, konuk ekip Cihangir rakibini 2 – 1 mağlup ederek, sarı yeşillilere hazırlık maçlarındaki ilk yenilgisini aldırdı.

Hakan Ünal’ın yönettiği maçta Cihangir’i galibiyete taşıyan goller, Mishali’den gelirken, önemli eksiklerle maça çıkan Mağusa Türk Gücü’nün tek golünü Uğur attı.

