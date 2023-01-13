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Çetinkaya’dan flaş transferler

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AKSA Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya yerli transferin son gününde Mesarya’dan Eren Aktaş ve Yeniboğaziçi’nden Ramadan Ağdaç’ı kadrosuna kattı

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Çetinkaya’dan flaş transferler
AKSA Süper Lig’de ikinci devrede ligde kalmayı hedefleyecek olan Çetinkaya ara transferde kadrosunu takviyelerle güçlendirdi.
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin 10 numarası Ramadan Ağdaç, Çetinkaya’ya transfer oldu. Opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen Ramadan ikinci devre sarı kırmızlıların ligde kalması için ter dökecek.
Ramadan geçmiş sezonlarda K.Kaymaklı takımında da futbol oynamıştı. Öte yandan Çetinkaya, Mesarya’dan Eren Aktaş’ı transfer etti. Bu transferle hücum hattını güçlendiren sarı kırmızılılar, ilk devredeki gol sorununu çözmeyi hedefliyor.
 
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