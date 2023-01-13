Çetinkaya’dan flaş transferler

AKSA Süper Lig’de ikinci devrede ligde kalmayı hedefleyecek olan Çetinkaya ara transferde kadrosunu takviyelerle güçlendirdi.
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin 10 numarası Ramadan Ağdaç, Çetinkaya’ya transfer oldu. Opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen Ramadan ikinci devre sarı kırmızlıların ligde kalması için ter dökecek.
Ramadan geçmiş sezonlarda K.Kaymaklı takımında da futbol oynamıştı. Öte yandan Çetinkaya, Mesarya’dan Eren Aktaş’ı transfer etti. Bu transferle hücum hattını güçlendiren sarı kırmızılılar, ilk devredeki gol sorununu çözmeyi hedefliyor.
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