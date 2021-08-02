Hamitköy, Çiçen’i getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde sürdürürken, kadro yapılanmasına da devam ediyor.

Hamitköy’ün genç stoperi Mehmet Çiçen de yeni sezon hazırlıklarına katılmak için hafta içerisinde ülkeye dönecek. 2019 – 2020 sezonunda takımın kadrosunda bulunan ancak özel nedenlerle Türkiye’ye giden Mehmet Çiçen, Hamitköy’ün 2021 – 2022 sezonu kadrosunda yer alacak.

İptal edilen 2020 – 2021 sezonu öncesinde Yenicami’nin transfer etmek istediği Mehmet Çiçen için devreye giren kulüpler olmasına rağmen Hamitköy futbolcuyu kadrosunda tutacak.

