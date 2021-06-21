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Hamitköy, bir Ateş daha aldı

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Hamitköy, 10 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu Burak Ateş’i bonservisli olarak kadrosuna kattı

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Hamitköy, bir Ateş daha aldı
Hamitköy transferlerine devam ederken, Hasan Mercan’dan sonra genç futbolcu Burak Ateş’i de bonservisli olarak kadrosuna kattı.
Hamitköy’ün önemli oyuncuları Mert Ateş’in kuzeni, Taner Ateş’in kardeşi Burak Ateş, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Burak Ateş’in transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burak bu yıl Süper Ligde Hamitköy formasıyla isminden çok söz ettirecek. Genç ve dinamik kadromuza böylesine zeki ve çalışkan bir oyuncunun katılması gücümüzü artıracaktır. Çünkü uzun lig maratonunda böyle oyunculara çok ihtiyacımız olacak.
 
 
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