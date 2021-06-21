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Anlamlı turnuvada şampiyon Yeni Boğaziçi

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2. Geleneksel Nejat Göksal ve Cemil Yılmaz U15 Anı Futbol Turnuvasında Yeni Boğaziçi şampiyon olurken, Yarköy ikinci oldu

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Anlamlı turnuvada şampiyon Yeni Boğaziçi
Sipahi Türk Spor Kulübü tarafından Azure Bay 2. Geleneksel Nejat Göksal ve Cemil Yılmaz U15 Anı Futbol Turnuvası düzenlendi.
8 Ağustos Yenierenköy Stadı’nda 2 gün boyunca gerçekleştirilen turnuvada 8 takım mücadele etti. Organizasyonda Sipahi, Dipkarpaz, Yarköy, İskele Trabzon, Yeni Boğaziçi, Karadeniz 61, Boğaziçi ve Vadili kulüplerinin U15 takımları yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turnuvada ilk gün Sipahi’yi 5 – 0 mağlup eden Yeni Boğaziçi, turnuvanın 2. gününde Kaplıca61 takımını 5 – 0, finalde ise penaltı vuruşları sonucu Yarköy’ü 5 – 4 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
2. Geleneksel Nejat Göksal ve Cemil Yılmaz U15 Anı Futbol Turnuvasını izleyen Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Yeni Erenköy belediye başkanı Emrah Yeşilırmak, Sipahi kulüp başkanı Göksal Hacıhasanoğlu ve Yeni Boğaziçi kulüp başkanıMehmet Fahlioğluları, takımlara ödüllerini takdim ettiler.
 
 
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