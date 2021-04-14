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Halk Evi’nde Kolcu dönemi

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Halk Evi’nde Kolcu dönemi
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K-Pet Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi, Emre Perçinci ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirledi.
Derviş Kolcu ile biraraya gelen GHE başkanı Veli Esendağlı, genç ve hırslı teknik direktör ile el sıkıştı.
Derviş Kolcu 2019-20 sezonunda Çetinkaya'da göreve başlamış ve kötü gidiş sonrasında görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Göçmenköy'de görev yapan Kolcu, bu takımdan da sezon tamamlanmadan ayrılmıştı
 
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