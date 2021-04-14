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Bolkan: Teklif gelir ve anlaşırsak seve seve kabul ederim

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Bolkan: Teklif gelir ve anlaşırsak seve seve kabul ederim
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Necati KÜLAHLILAR
Türk Ocağı (TOL), geçtiğimiz gün Ahmet Dedekorkut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
TOL'da teknik direktör olarak ismi geçen Mehmet Bolkan gazetemize açıklamalarda bulunarak henüz kendisine TOL tarafından bir teklif yapılmadığını ifade etti.
Bolkan, geçmişte TOL ile kazandığı iki kupanın halen hafızalarda olduğunu ve bundan dolayı isminin tavsiye edilmiş olabileceğini ifade ederek teklif gelmesi ve şartlarda anlaşılması halinde görevi seve seve kabul edeceğini vurguladı
 
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