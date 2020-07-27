Hakemlerin eylemi başladı

Hakemlerin devletin hakem ücretlerini ödememesi sonrasındaki lisanslara el koyma eylemi başlarken, Gönendere takımının lisanslarına el konuldu. Gönendere yönetimi ise takımlarını ligden çekmeyi gündemlerine aldıklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile hükümet arasında imzalanan protokole göre BTM Birinci Lig ve BTM İkinci Lig maçlarındaki hakem ücretleri, devlet tarafından karşılanacaktı.

Ancak hükümetin hakem ücretleri konusunda ödeme yapmaması ve hakemlerin aylar önce sona eren BTM Birinci Lig maçlarının ödemelerini almamaları üzerine, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, geçtiğimiz hafta sonu başlayan BTM İkinci Lig maçlarında eylem kararı almıştı.

Hakemlerin eylemi başlarken, BTM İkinci Lig 4. Grupta Serdarlı Stadında oynanan Gönendere – Akıncılar maçından sonra hakemler, ödeme yapılmadığı gerekçesi ile ev sahibi Gönendere takımının lisanslarına el koydular.

Gönendere yönetiminden yapılan açıklamada ise maçı yöneten hakemlerin hakem ödenekleri konusunda kendilerine tam bilgi vermedikleri ve ellerinde de makbuzlarının olmadığı söylendi.

Gönendere yönetimi ligin en genç kadrolarından olan kadrolarındaki futbolcularının maaş almadıkları bir ortamda, yaşadıklarından dolayı takımlarını ligden çekmeyi gündemlerine aldıklarını açıkladı.

