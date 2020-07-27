Osman Kaya korkuttu

Bölgeler Terfi müsabakaları (BTM) İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 2. Grupta Eray Vudalı Stadında oynanan Ötüken – Boğaziçi maçında üzücü bir olay yaşandı.
Boğaziçi’nin başarılı futbolcusu Osman Kaya, maçın 60. Dakikasında kendinden geçerek yere yığıldı. Sahadaki sağlık görevlisinin zamanında müdahalesi ve ambulansın da erken sahaya gelmesiyle hemen hastaneye kaldırılan Osman Kaya, ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu edildi.
Osman Kaya, yaşadığı üzücü olay sonrasında yaptığı açıklamada, “Ötüken – Boğazici maçında bir talihsizlik yaşadım. Çok şükür iyiyim ve evimdeyim. Arayan, soran, kardeş kulüp Ötüken futbolcularına, Boğaziçili futbolcu kardeşlerime, yönetim ve başkanıma, sağlıkçılarmıza, anında sahada bulunan ambulansa şoförüne ve ekibine sonsuz teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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