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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası, Puma Kadınlar Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
2 Maç: Okan Göktürk (Mesarya SK), Oğuzhan Doşar (Türk Ocağı Limasol)
1 Maç: Emmanuel Ernest (Çetinkaya TSK), Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
21.01.2024 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Yalova SK Northernland Kıbrıs Kupası müsabakasında hakemlere yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği keza, 4.hakeme yönelik saldırı fiiline teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Yalova SK 1718 lisans numaralı kulüp yöneticisi Mustafa Boyacızade’ye DT41(1-c) uyarınca Disiplin Talimatı’nın 8.maddesini de uygulayarak 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
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