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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-24 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI:
1 Maç: Yusufcan Kadir Ersancak (Türkmenköy), Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü), Berk Kaya (Pera L. Gençler Birliği SK), Salahi Aldağ (Mesarya SK), Erkan Yolaç (Lefke TSK), Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol), Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK)
2 Maç: Halit Şanverdi (China Bazaar Gençlik Gücü), Mehmet Sert (China Bazaar Gençlik Gücü), Yasin Zabun (Geçitkale GSK)Hasan Koççat (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç: Emirhan Genç (Ozanköy), Oğuzkaan Kaba (Northernland Dipkarpaz), Kaya Mülazim Kaya (Küçük Kaymaklı TSK), Mehmet Can İşlek (Hamitköy)
 
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
3 Maç: Cemal Seyitler (Lefke), Teysir Sami Tarazi (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Halil İbrahim Akhan (China Bazaar Gençlik Gücü)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi), Cevdet Gürsel Alıcı (Gönyeli), Erkan Gezici (Yalova), Erdoğ Barkınay (Mormenekşe), Sertaç Özbil (Binatlı), Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova), Göksel Soyer (Lapta),
Mevlüt Önal (Yeniboğaziçi), Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik), Ali Kahraman (Cihangir), Mesut Ömer Uçar (Yonpaş Dumlupınar), Baran Şahinsoy (Cihangir), Ozan Yetgin (Cihangir), Mert Öztavşanlılar (Mormenekşe), Soner Türk (Gönyeli), Ahmet Eser Aksoy (Gönyeli), Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy), Berk Kaşif (Lefke), Sami Yusuf Dolu (Mormenekşe), Ramazan Saruhan (Yalova), Cengiz Dilik (Yalova) Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı), Ramal Ismayıllı (Miracle Karşıyaka), Arda Yatman (Pera L. Gençler Birliği) Bayram Anday (Göçmenköy)
 
 
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