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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
 
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Muhammet Bişar Aykut (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Umut Arık (Doğan Türk Birliği), Üner Hammaloğlu (Dörtyol SK), Mehmet Korkmaz (Girne Halk Evi), Orhan Murat Çakır (Dörtyol SK)
2 Maç: İskender Yeniçeri (Dörtyol SK), Haktan Çebi (Yenierenköy TSK)
3 Maç: Emir Şeyban (Girne Halk Evi), Hilmi Arıtan (Binatlı YSK)
 
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Ahmet Yazıcı (SFC Boğaziçi SK), Orçun Volkan (Baf Ülkü Yurdu), Hüseyin Ertay (Baf Ülkü Yurdu)
 
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tunahan Şencan (Girne Halk Evi), DarbazDönmezsoy (Binatlı), Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi), Alattin Yavuz (Göçmenköy), Bayram Özgüm (Merit Alsancak Yeşilova) Hüseyin Genel (İncirli), Gökhan Özer (Göçmenköy), İbrahim Çağoğlu (Baf Ülkü Yurdu),
Hüseyin Türk (Düzkaya), Uğurcan Başayak (Düzkaya), Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü),
Mehmet Söker (Çetinkaya), İbrahim Güler (Hamitköy), Hakan Deniz (İncirli), Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe), Mehmet Özdil (Mormenekşe), Ediz Güliçli (Doğan Türk Birliği), Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği), Ahmet Sakallı (Küçük Kaymaklı),
Rıdvan Aşan (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Emre Ateş (Hamitköy), Eren Akıllı (Miracle Karşıyaka), Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka), Arda Gürses (Lefke), Erdem Kaba (Yenierenköy), Tahsin Yılmaz (Lefke), Özel Demiriz (Yonpaş Dumlupınar)
 
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