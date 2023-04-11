Birinci ligde hafta içi mesaisi

Hem play-off hattı hem de play-out hattı açısından kritik maçların oynanacağı 26. Haftanın zorlu maçlarından biri de Pera Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak.
AKSA Birinci Ligde 26. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
12 NİSAN ÇARŞAMBA, SAAT 16:00
Yeniboğaziçi – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı, Abdullah Genç
Düzkaya – İncirli, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
Lapta – Maraş, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, İsmail Ercan
Dörtyol – Karşıyaka, AdemNural Stadı, Zekai Töre
Yenierenköy – Mormenekşe, 8 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek
Pera L. Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy – Esentepe, Mustafa Üçöz Stadı, Şakir Azizoğlu
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|25
|18
|2
|5
|73
|26
|47
|56
|2.
|Yeniboğaziçi DSK
|25
|15
|5
|5
|64
|29
|35
|50
|3.
|Esentepe KKSK
|25
|12
|9
|4
|53
|24
|29
|45
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|25
|12
|9
|4
|46
|30
|16
|45
|5.
|Yalova SK
|25
|13
|6
|6
|36
|27
|9
|45
|6.
|Düzkaya KOSK
|25
|13
|5
|7
|47
|31
|16
|44
|7.
|Baf Ülkü Yurdu
|25
|13
|4
|8
|49
|32
|17
|43
|8.
|Lapta TBSK
|25
|10
|3
|12
|36
|35
|1
|33
|9.
|Mormenekşe GBSK
|25
|8
|8
|9
|40
|40
|0
|32
|10.
|Binatlı YSK
|25
|8
|8
|9
|36
|37
|-1
|32
|11.
|Girne Halk Evi
|25
|9
|3
|13
|24
|32
|-8
|30
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|25
|8
|4
|13
|47
|52
|-5
|28
|13.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|25
|6
|8
|11
|32
|47
|-15
|26
|14.
|İncirli SK
|25
|4
|6
|15
|24
|60
|-36
|18
|15.
|Dörtyol SK
|25
|4
|5
|16
|24
|61
|-37
|17
|16.
|Yenierenköy TSK
|25
|3
|3
|19
|30
|98
|-68
|12