Birinci ligde hafta içi mesaisi

AKSA Birinci Ligde26. Haftanın tüm maçları bugün oynanacak. Lider Karşıyaka’nın zorlu Dörtyol deplasmanına çıkacağı haftada takipçisi Yeniboğaziçi ise Yalova’yı konuk edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 26. Hafta maçları hafta içi oynanacak. 26. Haftanın tüm maçlarının bugün oynanacağı ligde lider Miracle Karşıyaka, Dörtyol deplasmanına konuk olurken, takipçisi Yeni Boğaziçi ise yükselişteki takımlardan Yalova’yı ağırlayacak.Hem play-off hattı hem de play-out hattı açısından kritik maçların oynanacağı 26. Haftanın zorlu maçlarından biri de Pera Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak.AKSA Birinci Ligde 26. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:12 NİSAN ÇARŞAMBA, SAAT 16:00Yeniboğaziçi – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin EyyüplerBinatlı – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı, Abdullah GençDüzkaya – İncirli, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı, Hakan ÜnalLapta – Maraş, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, İsmail ErcanDörtyol – Karşıyaka, AdemNural Stadı, Zekai TöreYenierenköy – Mormenekşe, 8 Ağustos Stadı, Serkan ŞimşekPera L. Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu, Cumhuriyet Stadı, Tufan ÇerçioğluYılmazköy – Esentepe, Mustafa Üçöz Stadı, Şakir AzizoğluAKSA 1.Lig Puan Tablosu