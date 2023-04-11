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Birinci ligde hafta içi mesaisi

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AKSA Birinci Ligde26. Haftanın tüm maçları bugün oynanacak. Lider Karşıyaka’nın zorlu Dörtyol deplasmanına çıkacağı haftada takipçisi Yeniboğaziçi ise Yalova’yı konuk edecek

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Birinci ligde hafta içi mesaisi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 26. Hafta maçları hafta içi oynanacak.  26. Haftanın tüm maçlarının bugün oynanacağı ligde lider Miracle Karşıyaka, Dörtyol deplasmanına konuk olurken, takipçisi Yeni Boğaziçi ise yükselişteki takımlardan Yalova’yı ağırlayacak.
Hem play-off hattı hem de play-out hattı açısından kritik maçların oynanacağı 26. Haftanın zorlu maçlarından biri de Pera Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak.
AKSA Birinci Ligde 26. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
12 NİSAN ÇARŞAMBA, SAAT 16:00
Yeniboğaziçi – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı, Abdullah Genç
Düzkaya – İncirli, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
Lapta – Maraş, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, İsmail Ercan
Dörtyol – Karşıyaka, AdemNural Stadı, Zekai Töre
Yenierenköy – Mormenekşe, 8 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek
Pera L. Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy – Esentepe, Mustafa Üçöz Stadı, Şakir Azizoğlu
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 25 18 2 5 73 26 47 56
2. Yeniboğaziçi DSK 25 15 5 5 64 29 35 50
3. Esentepe KKSK 25 12 9 4 53 24 29 45
4. Pera L. Gençler Birliği SK 25 12 9 4 46 30 16 45
5. Yalova SK 25 13 6 6 36 27 9 45
6. Düzkaya KOSK 25 13 5 7 47 31 16 44
7. Baf Ülkü Yurdu 25 13 4 8 49 32 17 43
8. Lapta TBSK 25 10 3 12 36 35 1 33
9. Mormenekşe GBSK 25 8 8 9 40 40 0 32
10. Binatlı YSK 25 8 8 9 36 37 -1 32
11. Girne Halk Evi 25 9 3 13 24 32 -8 30
12. Ünimar Maraş GSK 25 8 4 13 47 52 -5 28
13. M. HacıaliYılmazköy SK 25 6 8 11 32 47 -15 26
14. İncirli SK 25 4 6 15 24 60 -36 18
15. Dörtyol SK 25 4 5 16 24 61 -37 17
16. Yenierenköy TSK 25 3 3 19 30 98 -68 12
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