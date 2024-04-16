Haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13-14 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Azad Akın (Lapta TBSK), Eren Akıllı (Karşıyaka SK),

2 Maç : Ahmet ÜneyBensel (Gönyeli SK), Erdem Zekioğulları (Binatlı YSK), Nizam Çelik (Dem’sCons. Çanakkale TSK), Yiğitcan Akyüz (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç: Beran KendeBoros (Doğan Türk Birliği), Emir Şeyban (Girne Halk Evi), Halit Şanverdi (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), İbrahim Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK), Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol), Sami Büyüktosun (Ozanköy SK), Sıraç Muzaffer Ömürlü (Lapta TBSK), Umut Karadağ (Cihangir GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç : Ahmet Güven (Lapta TBSK), Özalp Sarıcaoğlu (Cihangir GSK)

1 Maç : Berkan Canatan (Mormenekşe GBSK), Refik Güneydeniz (Girne Halk Evi)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu), Alp Gazi Emirkanı (Küçük Kaymaklı), Aras Uysal (Ünimar Maraş)

Arda Yıldız (Çetinkaya), Ayden Numanzade (Lapta), Baran Bilgi (Yenicami), Berhan Celme (Cihangir),

Burak Alsan (Alsancak Yeşilova), Can Zafer Düzdaban (Karşıyaka), Cengizhan Kurt (M. Hacıali Yılmazköy), Emir Dolu (Ünimar Maraş), Ersen Esmerarslan (Binatlı), Eyyüp Öztep (Alsancak Yeşilova)

Hasip Uluhan (Yalova SK), Mehmet Dulkadir (M. HacıaliYılmazköy), Mert Konaç (Çetinkaya), Olcay Mahmut Aykut (Tremeşeli H. Dumlupınar), Osman Bölükbaşı Kuvat (Karşıyaka), Salih Soyal (Ozanköy), Selçuk Dilik (Yalova), Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik), Tahir Sovukoluk (Binatlı), Tarkan Aksoy (M. HacıaliYılmazköy), Tugay Sezer (Mormenekşe), Ulaşcan Özdeniz (Ozanköy), Yankı Yakup Baykan (Baf Ülkü Yurdu)

