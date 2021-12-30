Haftanın cezalıları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)1 Maç Mehmet Uçar (Türk Ocağı)1 Maç Samed Ayna (Mesarya)1 Maç Cemal Çiftçioğlu (Cihangir)1 Maç Salih Gül (Doğan Türk Birliği)2 Maç Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı)1 Maç Mustafa Emir Elisopalı (Görneç)1 Maç Abbas Osum (Çetinkaya)1 Maç Rifat Koç (Değirmenlik SK)1 Maç Güven Akgün (Değirmenlik SK)3 Maç Sedat Akar (İncirli SK)1 Maç Yaşar Tosun (İncirli SK)1 Maç Onur Çelen (SFC Dörtyol)1 Maç Aykut Esmeraslan (Lefke)2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Osman Çobanoğlu (Çanakkale TSK) İlyas Niyazi (Esentepe KKSK) Ramadan Deniz (İncirli SK) Orhan Çokbekler (China Bazaar GG) Yılmaz Şipal (Lefke TSK) Sezer Tokbaş (Karşıyaka ASK) Civan Hısır (Yalova SK) Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK) Hakan Bulut (İncirli SK) Kayhan Siddigui (Miracle Değirmenlik) Mustafa Enes Yıldız (Yeniboğaziçi DSK) Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka) İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK) Hakan Deniz (İncirli SK) Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü) İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol) Mehmet Özdil (Çanakkale TSK) Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK) Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;