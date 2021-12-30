Haftanın cezalıları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
 KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)1 Maç
Mehmet Uçar (Türk Ocağı)1 Maç
Samed Ayna (Mesarya)1 Maç
Cemal Çiftçioğlu (Cihangir)1 Maç
Salih Gül (Doğan Türk Birliği)2 Maç
Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı)1 Maç
Mustafa Emir Elisopalı (Görneç)1 Maç
Abbas Osum (Çetinkaya)1 Maç
Rifat Koç (Değirmenlik SK)1 Maç
Güven Akgün (Değirmenlik SK)3 Maç
Sedat Akar (İncirli SK)1 Maç
Yaşar Tosun (İncirli SK)1 Maç
Onur Çelen (SFC Dörtyol)1 Maç
Aykut Esmeraslan (Lefke)2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Osman Çobanoğlu (Çanakkale TSK)
İlyas Niyazi (Esentepe KKSK)
Ramadan Deniz (İncirli SK)
Orhan Çokbekler (China Bazaar GG)
Yılmaz Şipal (Lefke TSK)
Sezer Tokbaş (Karşıyaka ASK)
Civan Hısır (Yalova SK)
Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)
Hakan Bulut (İncirli SK)
Kayhan Siddigui (Miracle Değirmenlik)
Mustafa Enes Yıldız (Yeniboğaziçi DSK)
Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka)
İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK)
Hakan Deniz (İncirli SK)
Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü)
İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol)
Mehmet Özdil (Çanakkale TSK)
Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK)
Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)
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