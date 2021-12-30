Ahmet’e operasyon yapılacak

Birinci Lig lideri SFC Dörtyol'un başarılı kalecisi Ahmet Vatanseven çenesinden ve dişlerinden ameliyat olacak.

Nicosia Kıbrıs Kupasında oynanan SFC Dörtyol – Doğan Türk Birliği maçında takım arkadaşı Sergen ile çarpışan Ahmet Vatanseven'in çenesi ve dişleri kırıldı. Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahade altında tutulan Ahmet, 3 Ocak Pazartesi günü ameliyat olacak.

